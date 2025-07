Mais de 300 alunos participam de processo seletivo de intercâmbio

Mais de 300 estudantes da região de Franca estão entre os 26 mil selecionados em todo o Estado de São Paulo para realizar a prova do programa de intercâmbio Prontos pro Mundo, promovido pela Secretaria da Educação do Estado de São Paulo (Seduc-SP). Eles concorrem a uma das 500 vagas para estudar em um país de língua inglesa no primeiro semestre de 2026.

A aplicação da prova ocorrerá entre os dias 4 e 8 de agosto e representa uma das etapas de seleção dos alunos que representarão o estado no exterior no próximo ano.

A relação completa de convocados está disponível no site da Seduc-SP, mas cada estudante foi comunicado diretamente pelo aplicativo Sala do Futuro. A plataforma é utilizada pela Secretaria para disponibilizar boletins bimestrais, dados de frequência e conquistas escolares dos alunos.