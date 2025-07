Cruzamento no Consolação tem novo acidente entre dois carros

Um acidente envolvendo dois veículos foi registrado na manhã desta quinta-feira, 17, em um dos cruzamentos mais perigosos e conhecidos por colisões em Franca, no Jardim Consolação.

A batida aconteceu entre uma caminhonete e um Hyundai HB20 branco, no cruzamento das ruas Chile com Capitão Zeca de Paula, local já conhecido por acidentes frequentes.

Segundo informações apuradas no local, o condutor da caminhonete não respeitou a sinalização de parada obrigatória e acabou atravessando a preferencial, colidindo com o HB20 que seguia corretamente pela via.