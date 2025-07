Pedidos de isenção e redução de IPTU chegam a 3,3 mil em Franca

Proprietários de imóveis em Franca podem solicitar a isenção ou redução do IPTU (Imposto Predial e Territorial Urbano) até 30 de outubro. Segundo dados divulgados pela Secretaria de Finanças, nessa quarta-feira, 16, 3,3 mil pessoas já fizeram as solicitações. Dentre os pedidos, 2.815 são para isenção do imposto.

A isenção é oferecida para aposentados, pessoas com deficiência e portadores de neoplasia maligna. Para ser contemplado, o interessado deverá ter renda bruta, pessoal ou conjugal, igual ou menor a R$ 2.920,75, o que representa 35 UFMFs (Unidades Fiscais do Município). A pessoa também deve possuir um único imóvel e nele residir.

Portadores de neoplasia maligna deverão apresentar renda bruta familiar menor que R$ 4.172,00, sendo 50 UFMFs.