Criminoso furta e carrega botijão em bicicleta no Jardim Francano

Um homem em uma bicicleta furtou um botijão de gás de uma caminhonete estacionada enquanto o entregador realizava a instalação de outro botijão em uma residência, no bairro Jardim Francano, em Franca. O caso aconteceu na manhã de terça-feira, 15, e foi registrado por câmeras de segurança da região.

Segundo o entregador, ele fazia uma entrega na avenida Pascoal Pulicano e precisou entrar na casa da cliente para realizar a instalação do gás. A caminhonete permaneceu do lado de fora, carregada com outros botijões. Ao retornar poucos minutos depois, percebeu que um dos botijões havia desaparecido.

Desconfiado, ele questionou os moradores próximos e, com o auxílio de imagens de câmeras de segurança, confirmou o furto. Nas imagens, um homem aparece pedalando pela avenida, depois retorna carregando um botijão de gás entre as pernas.