Ladrões são flagrados, fogem e perdem tênis, capacetes e até moto

Uma tentativa de furto de motocicleta foi frustrada na noite dessa quarta-feira, 16, no bairro Recanto Elimar, em Franca, graças à rápida ação do proprietário do veículo, um auxiliar de produção, de 20 anos, que flagrou a ação criminosa pelas câmeras de segurança de sua casa e saiu correndo atrás dos bandidos.

A motocicleta da vítima, uma Yamaha Fazer preta, estava estacionada em frente à residência, e o jovem, que havia acabado de chegar em casa, jantava com a família quando viu a cena pelas câmeras do sistema de monitoramento.

Nas imagens, dois homens aparecem. O primeiro se aproxima da moto e tenta forçar a trava de direção. Poucos segundos depois, o segundo chega, entrega um capacete e sobe na garupa. No momento em que iriam arrancar com a moto, o dono do veículo sai correndo desesperado de dentro de casa. Ao perceberem a aproximação, o garupa pula da moto e foge correndo, e o condutor abandona o veículo, jogando-o ao chão antes de fugir também.