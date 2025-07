Francana empata com o Botafogo no Lanchão pela Copa Paulista

A Veterana acumula três empates e duas derrotas, permanecendo na última colocação do grupo 2, com 3 pontos. Já o Botafogo sobe para a quarta posição, com 5 pontos.

A Francana empatou com o Botafogo por 0 a 0 na noite desta quarta-feira, 16, no estádio "Lanchão", em Franca , pela última rodada do primeiro turno da Copa Paulista.

O time de Ribeirão Preto apenas se defendeu e praticamente não exigiu nenhuma defesa do goleiro esmeraldino Jonathan Bráz. A Veterana arriscou chutes de longa distância, e o primeiro tempo terminou sem gols.

A Francana promoveu a reestreia do atacante Bruno Henrique na volta para o segundo tempo, mas o time seguia sem criatividade, sem ameaçar o gol do rival. Por sua vez, o Botafogo também não pressionava a Veterana.

Aos 33 minutos, a equipe da casa fez boa jogada na entrada da área, com a conclusão de Bruno Henrique, mas nas mãos de Brenno. As últimas chances da Francana foram com Vitinho, que fez jogada individual mas chutou para fora do gol no fim da partida, e com Bruno, que chutou novamente em cima do goleiro.