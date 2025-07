Mulher corta frente de moto e deixa idoso ferido na av. Brasil

Uma conversão proibida na avenida Brasil, na Vila Aparecida, deixou um motociclista ferido na manhã desta quarta-feira, 16, em Franca. O acidente foi filmado por uma câmera de segurança.

Nas imagens, é possível ver o motociclista, de 67 anos, no sentido Vila Aparecida ao Centro, quando, no cruzamento com a rua Santa Catarina, foi surpreendido pelo carro que fez uma conversão proibida.

O homem não conseguiu desviar e a batida aconteceu. Com o impacto, o motociclista foi arremessado sobre o carro e sofreu ferimentos leves.