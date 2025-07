Casal é preso com drogas em barraca perto do Centro Pop

A ação foi resultado de uma operação deflagrada após denúncias anônimas que indicavam a venda constante de entorpecentes no local, com o uso de uma barraca improvisada para facilitar a comercialização.

Ela foi abordada sentada em uma cadeira, em frente à barraca utilizada para as vendas. Estava com dinheiro trocado e moedas nas mãos. Próximo à entrada da barraca, os policiais localizaram embalagens, um pote com pedras de crack e um celular branco da marca Motorola. Mesmo diante dos indícios, ela negou envolvimento com o tráfico, afirmando ter residência fixa na cidade.

Homem tentou dispensar lanterna recheada de droga

Durante a mesma ação, o homem também alvo de denúncias foi flagrado tentando se livrar de uma lanterna e de outro objeto ao notar a chegada das viaturas.

Dentro da lanterna, os policiais encontraram pedras de crack. Também foi apreendida uma embalagem plástica com mais porções da droga, um pedaço de gilete e um vidro com vestígios de crack, utilizado para fracionar o entorpecente.