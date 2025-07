Procon leva atendimento para o Cras Sul nesta quinta-feira

O Procon de Franca realiza nesta quinta-feira, 17, mais uma ação itinerante voltada à orientação da população sobre direitos do consumidor. O atendimento será das 13h às 15h no Cras Sul (Centro de Referência em Assistência Social), na rua Zeferino José dos Prazeres, 720, no Jardim Aeroporto I.

A iniciativa é feita em parceria com a Secretaria de Ação Social e tem como foco ampliar o acesso a informações e serviços do órgão nos bairros da cidade. Durante o atendimento, será realizada uma oficina sobre os direitos básicos do consumidor, com orientações sobre a legislação vigente, formas de evitar golpes e garantias legais.

Entre os públicos atendidos pelo Cras Sul, estão beneficiários do BPC (Benefício de Prestação Continuada), aposentados e pessoas com deficiência que recebem auxílios sociais.