Apaaf é beneficiada com verba para projeto de musicoterapia

A Apaaf (Associação de Pais e Amigos dos Autistas de Franca) foi beneficiada com recurso para o custeio do Projeto de Musicoterapia voltado para pessoas com TEA (Transtorno do Espectro Autista).

A verba foi encaminhada através de emenda parlamentar do deputado estadual Guilherme Cortez (Psol), no valor de R$ 200 mil. O valor já está na conta da entidade e está em fase de contratação dos profissionais que vão executar o trabalho.

Guilherme Cortez destacou que projetos dessa natureza são fundamentais para fortalecer a rede de apoio às famílias e promover inclusão, acessibilidade e qualidade de vida para as pessoas com deficiência. “A Apaaf realiza um trabalho sério e é reconhecida como uma entidade que transforma vidas no dia a dia”, disse o deputado.