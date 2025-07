Ex-BBB 22 palestra em Franca após pausa na carreira por depressão

A ex-BBB (Big Brother Brasil) Linn da Quebrada virá a Franca em um evento promovido pelo Sesc, no próximo dia 24, no teatro da unidade. Será a 6° edição do projeto Conversas Públicas e, além da influencer, contará com a presença da poeta e cantora Tatiana Nascimento.

A mediação do encontro será realizada às 19h30, pela educadora Flávia Mildres e deve reunir pessoas de trajetórias diversas que, partindo de lugares distintos, aproximam experiências gerando boas reflexões. Neste caso, a conexão partirá do recorte de gênero, raça e sexualidade, além das diferentes formas de expressão artística e impacto social promovidos.

Cantora e atriz, Linn da Quebrada participou do BBB 22, quando foi a 12° eliminada, saindo com 77,6% dos votos em um paredão triplo. Em março de 2025, segundo informou o G1, a influencer teria dado uma pausa na carreira por abuso de substâncias e depressão. Além da participação no reality show, Linn atuou em filmes como “Corpo Elétrico”; “Bixa Travesty e Vitória”, junto de Fernanda Montenegro; e nas séries “Segunda Chamada” e “Manhãs de Setembro”. A comunicadora também é refrência na defesa dos direitos LGBTQIAPN+.