Savegnago inicia projeto piloto de pagamento com biometria facial

A rede Savegnago Supermercados iniciou, em Sertãozinho, município a 109 quilômetros de Franca, um projeto piloto que promete transformar a forma como os clientes realizam seus pagamentos. Em parceria com a Payface, empresa especializada em soluções de pagamento por reconhecimento facial, a novidade está sendo testada na loja 2 da rede, que conta com 17 caixas equipados com a tecnologia.

A iniciativa faz parte de uma colaboração com a RPE (Retail Payment Ecosystem), maior processadora de cartões private label do país. Durante os 60 dias da fase de testes, a ferramenta busca facilitar o uso do “Nosso Cartão”, benefício administrado pelo próprio grupo Savegnago, e que sofreu queda de uso devido à perda de cartões físicos, esquecimento de senhas ou dificuldades de reemissão.

Com a nova tecnologia, os consumidores podem reativar o cartão diretamente no caixa, apenas utilizando o rosto. A biometria elimina a necessidade de cartão físico, celular ou senha, tornando o processo mais ágil, seguro e intuitivo. Além disso, o sistema garante que apenas o titular do cartão realize a compra, oferecendo proteção contra fraudes e contribuindo para a redução de filas.