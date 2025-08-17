De Franca para o México: o homem por trás dos passeios de famosos

Quando embarcou para Cancún, no final de maio de 2017, o francano Siderius Martins, então com 32 anos, levava na mala o desejo de recomeçar. O que ele não imaginava é que, poucos anos depois, estaria organizando experiências de alto padrão para artistas, atletas e personalidades brasileiras — e construindo uma trajetória marcada por fé, resiliência e bons encontros.

Morador do bairro Vila Resende, na zona oeste de Franca, Siderius passou seu primeiro ano em Cancún trabalhando como funcionário em uma agência de receptivo turístico. “Foi um período de muito aprendizado. Sou grato pelas portas que se abriram ali”, conta. Mas ele queria mais. Observando o mercado, percebeu uma lacuna para quem buscava um serviço mais exclusivo, personalizado e voltado ao público exigente.

Foi então que se uniu ao amigo e hoje sócio Vitor, também brasileiro, com quem mantinha uma longa amizade desde antes da mudança. “A gente se conheceu no Brasil, por acaso, namorando duas amigas. Os relacionamentos acabaram, mas a amizade ficou. E foi ele quem me chamou pra Cancún. Depois de um tempo trabalhando juntos, decidimos criar algo nosso, com outro padrão de atendimento”, relembra.