De Franca para o México: o homem por trás dos passeios de famosos

Quando embarcou para Cancún, no final de maio de 2017, o francano Siderius Martins, então com 32 anos, levava na mala o desejo de recomeçar. O que ele não imaginava é que, poucos anos depois, estaria organizando experiências de alto padrão para artistas, atletas e personalidades brasileiras — e construindo uma trajetória marcada por fé, resiliência e bons encontros.
Morador do bairro Vila Resende, na zona oeste de Franca, Siderius passou seu primeiro ano em Cancún trabalhando como funcionário em uma agência de receptivo turístico. “Foi um período de muito aprendizado. Sou grato pelas portas que se abriram ali”, conta. Mas ele queria mais. Observando o mercado, percebeu uma lacuna para quem buscava um serviço mais exclusivo, personalizado e voltado ao público exigente.
Foi então que se uniu ao amigo e hoje sócio Vitor, também brasileiro, com quem mantinha uma longa amizade desde antes da mudança. “A gente se conheceu no Brasil, por acaso, namorando duas amigas. Os relacionamentos acabaram, mas a amizade ficou. E foi ele quem me chamou pra Cancún. Depois de um tempo trabalhando juntos, decidimos criar algo nosso, com outro padrão de atendimento”, relembra.
Da parceria, nasceu a agência Conexão Caribe, um projeto focado em turismo de alto nível, que vai muito além de pacotes comuns: traslados personalizados, experiências exclusivas, passeios marítimos, reservas em restaurantes e hospedagens premium. O negócio prosperou e, com o tempo, conquistou um público seleto — incluindo nomes reconhecidos do entretenimento, do esporte e até da política nacional.
“Tivemos a honra de atender grandes artistas e atletas brasileiros. Mais do que clientes, muitos se tornaram amigos próximos”, diz. Na lista, estão nomes como Zezé Di Camargo, Zé Neto & Cristiano, Marcos & Belutti, Matogrosso & Mathias, Diego & Victor Hugo, Guilherme & Benuto, DJ Dennis, Marília Mendonça, Luan Santana, Wesley Safadão, Giba do vôlei, Tom Cavalcante, Roberto Justus, MC Gui, MC Kevin e Deolane Bezerra, Léo Magalhães, entre outros. “Atendemos todos eles. Alguns viraram amigos próximos. É uma honra viver isso”, comenta.
Entre essas relações, uma se destacou: Zezé Di Camargo, que se tornou mais do que cliente — virou um parceiro de negócios e um grande amigo. “Faz quatro anos que pesco com o Zezé. Falo com ele quase todos os dias. Além de ser um dos maiores artistas do Brasil, é um ser humano excepcional. Muito acima da média.”
A amizade com o cantor levou Siderius a atuar também na área de prospecção e captação de negócios para Zezé, incluindo empreendimentos em diversas regiões do país, como o Nordeste, Rio Grande do Sul, Rifaina e em Franca. “A chegada do Zezé ao empreendimento em Rifaina foi por nossa ponte. E há expectativa da visita dele à cidade ainda neste segundo semestre”, revela. Siderius também foi o produtor local do show rústico de Zéze Di Camargo em Franca, no ano de 2022.
Mas o caminho não foi só de mar azul e sol brilhante. A pandemia atingiu em cheio o setor e trouxe um baque financeiro. Foi preciso se reinventar. E mais uma vez, o network foi seu trunfo. “O Átila Safadão, irmão do Wesley, me indicou para trabalhar com cruzeiros temáticos. E hoje somos destaque na PromoAção, a maior empresa do mundo nesse segmento. Fomos a agência que mais vendeu cabines do cruzeiro do Zezé no interior de SP em 2023”, comemora.
Atualmente, a atuação se estende por Cancún, Punta Cana e Gramado, com foco em atender viajantes, de fomosos a anonimatos.
Para o futuro, os planos são ambiciosos — com os olhos voltados para a Copa do Mundo de 2026, que será sediada em sediada nos EUA, Canadá e México. “Acreditamos que o evento vai reaquecer o turismo na região. Estamos preparando projetos especiais com foco nesse momento”, adianta.
“Sou um cara de Deus. Tudo o que conquistei vem da minha fé, do trabalho duro e da gratidão por cada oportunidade. Nunca perdi minha essência. Acredito que ainda há muita coisa boa por vir. E se tem algo que aprendi nessa jornada é que, com humildade, fé e boas conexões, a gente chega longe”, diz Siderius, que celebra o atual momento profissional e pessoal após a fase crítica da pandemia.
