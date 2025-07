Operação conjunta entre SP e MG recupera R$ 600 mil em maquinário

Uma operação conjunta entre as Polícias Militares e Civis de Minas Gerais e São Paulo resultou na recuperação de cerca de R$ 600 mil em máquinas e veículos agrícolas furtados. A ação começou no último fim de semana e ganhou novos desdobramentos na segunda, 14, e terça-feira, 15, com apreensões adicionais e prisões feitas numa propriedade rural em Sacramento (MG), próxima à divisa com Rifaina.

Na segunda-feira, policiais de Sacramento voltaram a uma fazenda já investigada anteriormente, desta vez com um mandado de busca e apreensão. Durante a operação, os suspeitos — que haviam sido liberados após a primeira abordagem — retornaram ao local em um caminhão prancha, com a intenção de retirar os bens furtados que ainda estavam escondidos na propriedade. Um dos homens tentou fugir pela mata, mas foi alcançado e preso por um policial militar.

Durante as buscas, os agentes localizaram duas armas de fogo com numeração suprimida, além de mais um trator agrícola sem qualquer documentação que comprovasse sua origem legal. Os suspeitos foram novamente conduzidos à delegacia.