Missão: novo partido quer sepultar PT, PL e o reinado do Centrão

Na Hungria, o Fidesz (Federação de Jovens Democratas), fundado em 1988 por jovens estudantes como Viktor Orbán (primeiro-ministro desde 2010), emergiu em um contexto pós-comunista, inicialmente com um perfil liberal e limitando a participação a membros com menos de 35 anos. O Missão compartilha com o Fidesz sua origem em um movimento juvenil e a utilização de plataformas midiáticas próprias — como o "Livro Amarelo" do Missão e a revista Századvég do Fidesz. Ambos mobilizam a juventude como um veículo para a legitimação política e a diferenciação eleitoral, apresentando-se como forças de renovação em contraste com a "estagnação do establishment". Contudo, a singularidade positiva do Missão reside em sua busca por clareza ideológica e doutrinação estruturada através do "Livro Amarelo", em oposição à notável adaptação ideológica pragmática que o Fidesz demonstrou ao longo do tempo, transformando-se de liberal-reformador a autoritário para conquistar e manter o poder. Além disso, o Missão projeta uma liderança mais plural e institucionalizada, distanciando-se do modelo de "autocracia eleitoral" consolidado pelo Fidesz de Orbán, onde a liderança é altamente personalista e hegemônica.

Na Itália, o Movimento 5 Estrelas (M5S), lançado em 2009 por Beppe Grillo e Gianroberto Casaleggio, surgiu da blogosfera em um cenário de descrédito dos partidos tradicionais após a crise financeira de 2008, com uma estrutura inovadora baseada na democracia direta digital. Tanto o Missão quanto o M5S se destacam pelo uso intensivo de plataformas digitais para mobilização de jovens e pela retórica anti-sistema, posicionando a juventude em oposição ao "velho e obsoleto". O M5S demonstrou a eficácia da "gamificação" da política para engajar jovens, estratégia que o Missão também emprega com sua linguagem jovem e referências culturais em plataformas como Twitch e TikTok. A vantagem do Missão, neste comparativo, é sua aposta em um programa ideológico mais estruturado e definido, ao contrário da fluidez e do populismo pragmático do M5S, que enfrentou desafios de governabilidade e fragilidades internas ao chegar ao poder. O Missão busca combinar a inovação digital com uma estrutura partidária mais clássica para garantir maior estabilidade e maturidade.

Na Argentina, o La Libertad Avanza (LLA), formalizado em 2021 sob a liderança de Javier Milei, emergiu em meio a uma severa crise econômica e desilusão com os partidos tradicionais. Milei construiu sua base por meio das redes, utilizando uma figura carismática e um discurso anti-político. O Missão compartilha com o LLA a origem em um movimento intelectual/acadêmico, o uso intensivo de plataformas digitais para mobilização e a construção de uma narrativa anti-establishment que apela ao descontentamento com a política tradicional e os marajás (ou casta, como popularizado por Milei pra lá da fronteira).