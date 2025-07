Franca disputa os Jogos Regionais com 460 atletas e técnicos

As equipes esportivas de Franca embarcaram na quarta-feira, 16, para Ribeirão Preto, onde disputam a 67ª edição dos Jogos Regionais. A primeira leva da delegação será composta por atletas do basquete masculino e feminino, futsal, vôlei de praia, ciclismo, malha e xadrez, que já iniciam as competições nessa quinta-feira, 17.

Ao todo, a cidade será representada por 460 pessoas, incluindo atletas e comissões técnicas. A delegação francana se une a mais de 5 mil competidores de 52 municípios, que integram a 5ª Região Esportiva do Estado de São Paulo. Os jogos seguem até o dia 26 de julho.

A comitiva de Franca ficará alojada na Escola Municipal "Prof. Alfeu Luiz Gasparini", localizada no bairro Ipiranga, em Ribeirão Preto.