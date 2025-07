Fussol abre 250 vagas em cursos na área de doces em Franca

A Escola Municipal Profissionalizante e o Fussol (Fundo Social de Solidariedade), em parceria com o Chokdoce, iniciaram nesta quarta-feira, 16, as inscrições para cursos gratuitos na área de confeitaria em Franca. São oferecidas 250 vagas, divididas em turmas de 25 alunos, com foco na produção de doces tradicionais e requisitados em festas e eventos.

As inscrições devem ser realizadas exclusivamente pelo site da Prefeitura de Franca (clique aqui).

Os cursos abrangem desde a produção de bem-casados, incluindo massa, recheio, embalagem e laço, até frutinhas de leite em pó, bolos de casamento de andar e palha italiana. A ação busca não apenas a capacitação profissional, mas também o incentivo ao empreendedorismo local.