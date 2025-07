Franca recebe Festival Protagonize com oficinas, shows e batalhas

Franca vai sediar, neste sábado, 19, e domingo, 20, a segunda edição do Festival Protagonize Hip-Hop, iniciativa que nasceu em 2024 para valorizar o protagonismo de mulheres, pessoas LGBTQIA+ e mães na cultura hip-hop. O evento será realizado no Ipra (rua Diogo Feijó, 1.956, Estação), com entrada gratuita, classificação livre e acessibilidade em Libras.

Com uma programação que une formação, arte e debates, o festival também oferece espaço de recreação para crianças, pensando na importância da rede de apoio para que mais mães possam ocupar palcos, rodas de conversa e oficinas.

No sábado, 19, a programação traz oficinas formativas, todas com certificação e intérprete de Libras: