Caçadores são presos com arsenal entre Franca e Batatais

Todos os armamentos possuíam numeração e documentação. Os homens apresentaram os respectivos registros e guias de tráfego exigidas pelo Exército. No entanto, ao verificar o Simaf (Sistema Integrado de Manejo de Fauna) e as rotas autorizadas, foi constatado que o local onde estavam armados não era compatível com as autorizações emitidas - ou seja, estavam portando armas de forma irregular em local não autorizado.

De acordo com a legislação, mesmo CACs não podem portar armamento fora das rotas autorizadas ou em locais que não estejam devidamente cobertos pelas guias. A divergência entre o local da abordagem e a rota autorizada configura o porte ilegal de arma de fogo de uso restrito, segundo a autoridade policial.

Diante dos fatos, foi dada voz de prisão aos quatro envolvidos. Eles foram conduzidos ao Plantão da Polícia Judiciária em Franca e permaneceram à disposição da Justiça. As armas e munições foram apreendidas.