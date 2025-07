Workshop gratuito foca no bem-estar de quem protege crianças

A Fundação Espírita Allan Kardec, em Franca, será palco do workshop “Vivência: Eu Acolho, Você Acolhe, Nos Acolhemos”. A atividade é voltada a profissionais que atuam no SGDCA (Sistema de Garantia de Direitos de Crianças e Adolescentes) e propõe uma manhã de reflexão, oficinas artísticas e dinâmicas de expressão corporal para fortalecimento emocional e profissional.

O evento acontecerá no sábado, 9 de agosto, das 8h30 às 11h30, no Bosque Beija-Flor dentro da unidade do Allan Kardec, localizado na rua José Chiachiri, 700, no bairro Cidade

Nova.

A iniciativa é do Projeto Estrelinhas, mantido pela Fundação Allan Kardec em parceria com o Sicoob 3 Colinas e o CMDCA (Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente). As inscrições são gratuitas, vão até o dia 25 de julho e devem ser feitas exclusivamente de forma online, basta clicar aqui. As vagas são limitadas e haverá entrega de certificados aos participantes.