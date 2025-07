Caminhão com calcário trava rodovia Nelson Nogueira

O incidente ocorreu por volta das 5h da manhã, causando lentidão e um grande acúmulo de veículos nos dois lados da rodovia. A Polícia Militar foi acionada e esteve no local para organizar o trânsito e garantir a segurança até a remoção do caminhão.

Foi necessário acionar um guincho especial para remover o veículo devido ao peso da carga e à posição em que o caminhão ficou. A liberação total da pista ocorreu somente por volta das 9h, totalizando cerca de quatro horas de interdição.

Apesar do susto, o motorista não se feriu e permaneceu no local colaborando com as autoridades. O tráfego voltou ao normal após a remoção completa do veículo.