Trio simula queda de energia para furtar mercado e é preso

Segundo o boletim de ocorrência, os criminosos arrombaram o local e furtaram uma grande quantidade de maços de cigarros, além de notas de pequeno valor e moedas. Para tentar burlar o sistema de monitoramento, eles simularam uma queda de energia elétrica, ao desativar o relógio de luz do estabelecimento. Com isso, as câmeras de segurança pararam de gravar no momento da invasão.

Com base nas características passadas, os cabos Mathias e o soldado De Lima abordaram um veículo Palio branco no bairro City Petópolis. No interior do carro, havia um balde cheio de moedas e notas picadas, além de embalagens de cigarros. Os dois ocupantes se enrolaram para dizer de onde aquelas moedas vinham. Após ser dada voz de prisão, indicaram o paradeiro do terceiro envolvido.

O adolescente foi encontrado em um apartamento no Jardim Cambuí, onde estavam guardados maços de dinheiro, moedas e mais produtos furtados, incluindo uma quantidade significativa de cigarros. Questionado, ele ainda revelou que outra parte do material estava escondida em um apartamento desocupado ao lado, utilizado para ocultar os produtos.

Todos os itens foram recuperados e devolvidos ao supermercado por meio do representante legal. Os dois adultos foram presos em flagrante e encaminhados à CPJ (Central de Polícia Judiciária). Já o menor, após ser ouvido, foi liberado e ficará à disposição da Vara da Infância e Juventude.