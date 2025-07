Morre aos 92 anos Ulisses Batarra, o Professor do Acordeon

Morreu nesta terça-feira, 15, aos 92 anos, Ulisses Batarra, conhecido carinhosamente como Professor Ulisses do Acordeon, figura marcante da vida cultural francana nas décadas de 1950 a 1980. O velório ocorre nesta quarta-feira, 16, em São José da Bela Vista, onde morava atualmente, das 7h às 12h. Em seguida, o corpo será trasladado para Franca, onde será sepultado às 13h, no Cemitério da Saudade.

Ulisses foi um dos pioneiros no ensino de acordeon em Franca, onde residiu por muitos anos no tradicional Palacete da Baronesa. Formado pela Academia de Música do Rio de Janeiro, também integrou a Academia Mário Mascarenhas, desenvolvendo uma sólida trajetória como professor, iniciada na década de 1950.

Na década de 1980, com a queda na procura por aulas de acordeon e as transformações no cenário musical, Ulisses decidiu encerrar a carreira artística. Em 1988, mudou-se com a família para São José da Bela Vista, onde passou a atuar como empreiteiro nas fazendas da região.