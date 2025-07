Câmara aprova verba para Cavalhadas e Semana de Luto Parental

A Câmara Municipal de Franca aprovou quatro propostas durante a sessão ordinária desta terça-feira, 15. Entre elas, está um projeto de lei do prefeito Alexandre Ferreira (MDB), apresentado em regime de urgência, que destina R$ 70 mil para a realização das Cavalhadas de Franca deste ano.

O vereador Marcelo Tidy (MDB) explicou que o projeto não trará novo impacto financeiro ao município. "Nós aprovamos esse recurso quando votamos a LDO (Lei de Diretrizes Orçamentárias) do ano passado. Esse dinheiro já está no orçamento fiscal de 2025. A única coisa que estamos fazendo aqui é uma antecipação, votando o valor de R$ 70 mil".

A tramitação em regime de urgência foi aprovada, com apenas a vereadora Marília Martins (PSOL) votando contra. "Sou a favor da manifestação das Cavalhadas, tenho amigos que as compõem, estou falando dessa urgência que mostra uma falta de planejamento no nosso setor cultural."