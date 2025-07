Cão ataca e morde morador em condomínio de chácaras em Franca

Cachorros soltos próximos a uma chácara que acolhe animais no km 3 da rodovia João Traficante, que liga Franca a Ibiraci (MG), vem causando transtorno e perigo a moradores da localidade. Um morador do condomínio Recanto dos Pássaros foi atacado e mordido por um desses cães na manhã dessa terça-feira, 15.

O operador de prenwa Higor Henrique dos Santos, 30 anos, foi a vítima do ataque e precisou passar pela UPA (Unidade de Pronto Atendimento) do Jardim Anitta, em Franca, com ferimentos na panturrilha. “Fui mordido hoje (terça-feira). Infelizmente os cachorros estão ficando soltos e eles vêm atacando as pessoas, os motoqueiros. Está muito complicada a situação”, relata o morador do condomínio.

O ataque do animal de porte médio ocorreu quando Higor passava de moto por volta das 4h30, indo para o trabalho em Franca. “Precisei ir ao médico para ver o ferimento. Tomei umas injeções”, disse, sem precisar a raça do cão.