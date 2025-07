Cavalos soltos colocam motoristas em risco no Villagio Mundo Novo

Os registros ocorreram na avenida Dr. Severino Márcio Pereira Meirelles, principal via do bairro e de grande movimentação. Além disso, há registros de outros animais circulando livremente pela área, incluindo uma boiada flagrada recentemente.

De acordo com José Ferreira, o incidente não foi isolado, já que é comum ver animais soltos pela região durante a noite e o dia.

Quatro cavalos foram flagrados circulando pela principal avenida do bairro Villagio Mundo Novo, na zona oeste de Franca , na noite da última segunda-feira, 14. O morador que avistou os cavalos precisou intervir, conduzindo os animais para um pasto a fim de evitar um possível acidente de trânsito, enquanto carros passavam.

Embora a responsabilidade sobre o controle dos animais seja dos seus proprietários, a população questiona se a Prefeitura tem feito a devida fiscalização e se há planos para resolver o problema de forma definitiva.

Em nota, a Prefeitura informou que o Canil Municipal recolheu na noite de segunda-feira um animal de grande porte na região do Villagio Mundo Novo.

A orientação é que, no caso de se deparar com animais soltos em avenidas, ruas e no perímetro urbano de Franca, a população deverá acionar o serviço de captura, através dos telefones 153, (16) 3706-6515 (Guarda Civil) ou (16) 3703-9389 (Canil).