Votos anulados: TRE-SP determina nova eleição em cidade da região

O TSE (Tribunal Superior Eleitoral) decidiu, no dia 23 de abril deste ano, que Fábio Godoy Graton está inelegível e, com isso, anulou definitivamente a eleição de 2024 em que ele foi eleito prefeito de Sales Oliveira. A decisão foi tomada durante a 10ª Sessão Ordinária Virtual da Corte, após o julgamento do agravo regimental apresentado pela defesa de Fábio. O entendimento confirma a decisão anterior do Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo (TRE-SP), que havia declarado a inelegibilidade de Graton por conta de sua condenação por fraude em licitação.

O caso envolveu irregularidades na contratação de uma empresa responsável por realizar um concurso público municipal, com indícios de favorecimento a aliados políticos e suspeitas de destruição de provas. Segundo o Ministério Público Eleitoral, Fábio Graton participou de um conluio para beneficiar a empresa contratada, considerada tecnicamente inapta para o serviço, o que causou prejuízo direto aos cofres públicos. Às vésperas da eleição, ele obteve uma liminar concedida por um ministro do TSE que permitiu sua candidatura de forma provisória. No entanto, o julgamento definitivo do plenário reverteu essa decisão por ampla maioria: foram seis votos contra e apenas um a favor da manutenção da candidatura. A maioria dos ministros seguiu o voto do relator, ministro Antonio Carlos Ferreira, que reconheceu a responsabilidade de Fábio Graton no caso e considerou o suficiente para justificar a inelegibilidade. Com isso, a eleição em que ele foi eleito será anulada.