Franca volta ao top 5 do ranking nacional de saneamento básico

Após uma queda por cinco anos consecutivos, Franca voltou a figurar entre os municípios com a melhor qualidade de água e saneamento básico do Brasil, segundo a edição 2025 do Ranking do Saneamento, divulgado nesta terça-feira, 15, pelo Instituto Trata Brasil. A cidade está em 5º lugar e é um dos 12 municípios que têm o tratamento adequado de água e esgoto no país.

Franca liderou o ranking em 2019. Desde então, enfrentou cinco anos seguidos de queda. Em 2020, caiu para a segunda posição. Em 2021, foi para o quarto lugar; em 2022, quinto; e em 2023, nono. Já no ano passado, chegou à 15ª colocação. Agora recuperou 10 posições e voltou ao 5º lugar.

A evolução da cidade no ranking se dá por uma mudança na metodologia e não por avanços significativos nos índices. A mudança foi na nota aplicada à variável "Investimento por Habitante", que passa a considerar as demais variáveis e não apenas os valores em reais.