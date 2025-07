Câmara homenageia conselheiros tutelares de Franca

O ECA (Estatuto da Criança e do Adolescente) – legislação que assegura os direitos do público infantojuvenil – completou 35 anos no domingo, 13. A Câmara Municipal de Franca prestou uma homenagem aos conselheiros tutelares da cidade. Nesta terça-feira, 15, onze agentes receberam moções de aplauso pelo trabalho dedicado à garantia desses direitos.

Após a leitura das matérias pela manhã, o presidente da Câmara, Daniel Bassi (MDB), deu início à sessão solene às 9h45. A homenagem, proposta pela vereadora Andréa Silva (Republicanos), reconhece o trabalho dos conselheiros em benefício da população de Franca.

“Sei que os conselheiros passam por lutas todos os dias e experiências que eles levam para suas vidas, positivas e negativas. Tenho certeza de que há dias em que eles chegam em casa e pensam que poderiam ter feito um pouco mais e estão limitados. Mas eles não deixam de fazer o que foi destinado a eles: defender as crianças e adolescentes”, disse Andrea Silva.