Furtos em série com arrombamento de carros disparam em Franca

No dia 8 de julho, uma motorista de 39 anos, que prefere não se identificar, viveu momentos de tensão após participar da missa na Capelinha – Paróquia Nossa Senhora Aparecida, localizada na avenida Distrito Federal, em Franca. Enquanto ela participava de uma reunião após a celebração, por volta das 20h45, dois indivíduos em uma moto se aproximaram do carro, usaram uma lanterna para observar o interior de outros veículos e acabaram quebrando o vidro do automóvel na tentativa de furtar uma carteira que estava na porta.

Mas, o alarme disparou e os criminosos fugiram na contramão antes de concluir o roubo. A motorista só percebeu a tentativa de furto ao final da reunião, por volta das 21h45. Imagens de câmeras de segurança foram solicitadas à secretaria da igreja para ajudar na identificação dos suspeitos.

O caso preocupa os frequentadores da paróquia, já que na semana anterior outra motorista também teve o vidro do carro quebrado no mesmo local. A polícia passou pela região na noite do crime, conversou com as vítimas e anotou os dados.