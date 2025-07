Votação em Franca pede fim da escala 6x1 e taxação de super-ricos

Franca está entre as cidades participantes do "Plebiscito Popular 2025", uma mobilização nacional que propõe mudanças como a redução da jornada de trabalho sem corte de salário, o fim da escala 6x1 (seis dias de trabalho para um de descanso) e um sistema tributário mais justo, com isenção do Imposto de Renda para quem ganha até R$ 5 mil e maior taxação sobre os super-ricos.

A coleta de votos teve início em 1° de julho e segue até setembro, com urnas espalhadas por sindicatos, feiras livres e ações itinerantes em bairros populares. Além da votação presencial, o plebiscito também será realizado por meio de militantes, utilizando um formato de papel para alcançar regiões onde a presença física de urnas é mais difícil.

"A mobilização da população no plebiscito é um ato de resistência, consciência e transformação social. Quando todos se unem e participam, é possível construir um futuro mais justo, democrático e com mais voz para o povo", destaca Graciele Alves Ferreira, da secretaria da Apeoesp Franca.

Onde votar em Franca