Franca perderá até 1,5 mil empregos com taxa de Trump, diz setor

Hoje, cerca de 78,3% das exportações da indústria da transformação brasileira são para os Estados Unidos - exatamente o segmento no qual Franca se destaca, especialmente com a produção de calçados masculinos. Cerca de 40% das exportações calçadistas da indústria francana são para o mercado norte-americano.

A indústria calçadista de Franca , um dos maiores polos do setor no Brasil, deve sentir de forma especialmente dura os efeitos da nova tarifa de 50% imposta pelos Estados Unidos às importações brasileiras.

Nos últimos meses, segundo o Sindifranca, a cidade vinha colhendo resultados positivos: de janeiro a maio, as exportações de calçados de Franca para os Estados Unidos cresceram 21% em valor e 25% em pares vendidos, em comparação ao mesmo período anterior.

No cenário global, as exportações francanas também subiram: 10% em valor e 14% em quantidade de pares. Boa parte desse fôlego veio justamente do mercado americano, responsável por um movimento que ajudou o Brasil a registrar quase 10% de crescimento nas exportações totais de calçados no mesmo período.

Com a tarifa extra de 50%, as entidades apontam que Franca deve ser o polo mais penalizado do país. Se o novo tributo se mantiver, as projeções apontam para perdas de até 15 milhões de dólares em exportações e a extinção de algo entre 1.200 e 1.500 postos de trabalho, afetando não só as fábricas, mas também fornecedores, representantes e toda a cadeia produtiva local.