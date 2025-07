Homem furta fios de creche e finge dormir para escapar

Um homem de 45 anos foi preso em flagrante por furtar fios de energia de uma creche municipal no bairro Vila Vitória, em Guará, na madrugada desta terça-feira, 15. O criminoso tentou escapar da prisão simulando estar dormindo em uma casa vizinha.

Segundo o boletim de ocorrência, moradores da região ouviram ruídos vindos da creche municipal, localizada na avenida Antônio Ribeiro dos Santos, e acionaram a Polícia Militar. A primeira busca feita pelos policiais não localizou o suspeito.

Cerca de uma hora depois, novas denúncias chegaram informando que sons suspeitos voltavam a ser ouvidos no telhado da creche. Desta vez, os policiais subiram e identificaram danos visíveis no local, parte do telhado havia sido destelhada e a fiação elétrica do sistema de segurança arrancada.