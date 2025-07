Sapateiro diz ser usuário, mas drogas e dinheiro contradizem

Um sapateiro de 38 anos foi preso em flagrante nessa segunda-feira, 14, na Vila Santa Cruz, em Franca, por tráfico de drogas. O homem, que já possui passagens criminais pelo mesmo crime, tentou escapar da abordagem da Polícia Militar, mas foi alcançado pelos agentes. Durante a ação, ele bateu a cabeça e sofreu um ferimento na testa. Dentro da casa, os policiais encontraram drogas escondidas até em potes de cozinha.

A prisão aconteceu após denúncias anônimas indicarem que um homem estaria vendendo entorpecentes na frente de uma residência. A equipe formada pelos policias Andrade e Buranelli seguiu rapidamente ao endereço. Ao chegarem, se depararam com um homem sentado em um banco, em frente à casa, com pequenas porções de crack nas mãos, características idênticas às repassadas pela denúncia.

Assim que os policiais desceram da viatura e anunciaram a abordagem com um “Parado, Polícia!”, o suspeito correu em direção ao portão da casa e tentou se trancar. No entanto, os policiais reagiram rápido, empurraram o portão e impediram que ele se escondesse. Durante a ação, o impacto fez com que o homem batesse a testa, sofrendo um hematoma visível.