Câmara vota semana de luto para pais que perderam filhos

Entre as atividades sugeridas estão palestras, debates, encontros, audiências, campanhas e workshops, a serem organizados pela rede pública. Caso seja aprovada, a celebração será na primeira semana de julho.

"Objetiva-se que seja ofertado auxílio na compreensão e humanização do luto como um processo a ser vivido, e não evitado, bem como preparar os profissionais da saúde para atuarem em situações de crise, de forma a prestar o devido acolhimento aos pais enlutados", afirma Pelizaro.

Outro projetos

O vereador Leandro O Patriota (PL) propõe ampliar o Programa do Centro de Voluntários. O projeto permite que voluntários passem a atuar em UBSs (Unidades Básicas de Saúde), UPAs (Unidades de Pronto Atendimento) e prontos-socorros. Hoje, a atuação é no Hospital do Câncer.

O último projeto em pauta reconhece a Associação GAA (Grupo Amparo e Alívio) como de utilidade pública. A entidade presta apoio a pessoas em situação de vulnerabilidade. A proposta é do vereador Kaká (Republicanos).