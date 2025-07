Prazo para matrícula na EJA termina no fim deste mês

O prazo para matrícula na EJA (Educação de Jovens e Adultos) na rede municipal de Franca termina no dia 31 de julho. As vagas são para o Ensino Fundamental e Ensino Médio, nas modalidades presencial, semipresencial e EAD (Ensino a Distância).

Os anos finais do Ensino Fundamental e o Ensino Médio têm modelo semipresencial no Cesum "Profª Climene Rebelo Novelino Abdala" (rua Laerte Barbosa Cintra, 929, Residencial Baldassari) ou presencial nas unidades "Professor Antônio Sicchierolli" (rua Laerte Barbosa Cintra, 929, Residencial Baldassari) e "Professora Maria Helena Rosa Barbosa" (rua João Francisco Murzi, 5.210, Jardim Redentor). As aulas presenciais ocorrem de segunda a sexta-feira, das 19 às 23 horas.

Já a modalidade EAD, exclusiva para o Ensino Médio, está disponível na escola "Antônio Sicchierolli". As aulas presenciais ocorrem de segunda a sexta, das 19h às 23h.