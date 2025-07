Meio Ambiente inicia a semana com ações de limpeza em Franca

Outros locais também receberam atenção da equipe, como as ruas Pedro C. Vidal e Maria Cecília Taveira, no bairro São Jerônimo; João Alves Taveira e José Ribeiro Rocha, no Residencial Ana Dorothea; avenida Jaime Tellini, no Residencial Chico Neca; e as ruas Reinaldo Manieiro e Maria Conceição Machado, no bairro Aeroporto I.



No bairro da Estação, foram realizadas raspagem e serviços de manutenção. Já na avenida Major Nicácio, a equipe executou trabalhos de roçada, enquanto as praças do bairro Três Colinas passaram por serviços de raspagem e varrição.

No Parque Vicente Leporace, os trabalhos de roçada foram concentrados na avenida Abraão Brickmann. A poda de árvores também ocorreu em diversas avenidas de grande circulação, como a Paulo VI, com o objetivo de garantir mais segurança a pedestres e motoristas.