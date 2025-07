Banco do Povo ultrapassa R$ 1 milhão em empréstimos em Franca

O Banco do Povo de Franca alcançou a marca de quase R$ 1 milhão em empréstimos concedidos nos primeiros seis meses de 2025. O valor beneficiou microempreendedores e pequenos empresários, formais e informais, além de cooperativas e associações.

O serviço conta com uma equipe especializada que presta suporte aos contemplados na gestão e desenvolvimento dos negócios.

Somente em junho, foram assinados 14 contratos, totalizando mais de R$ 205 mil em crédito liberado, segundo a Prefeitura. No acumulado do semestre, o Banco do Povo firmou 59 contratos de financiamento.