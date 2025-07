Comércio de Franca cresce 22% no vestuário e 14% nos calçados

Além da expansão no número de negócios, o comércio continua sendo um dos pilares da geração de emprego. Segundo dados do Caged (CadastroGeralde Empregados e Desempregados), o setor representa 27,91% dos empregos formais em Franca, sendo que o comércio varejista responde sozinho por 21,80% das vagas. Em maio de 2025, a cidade contabilizou 102.710 trabalhadores com carteira assinada.

Em Franca , o número de empresas no comércio varejista de vestuário cresceu 22% entre 2024 e 2025, passando de 4.588 para 5.610. O segmento de calçados também registrou alta de 14%, saltando de 3.091 para 3.536 empresas ativas na cidade. Isso é o que aponta um levantamento do IE-Acif (Instituto de Economia da Associação do Comércio e Indústria de Franca).

O aquecimento do setor está alinhado ao desempenho positivo do PIB nacional no primeiro trimestre deste ano, que registrou crescimento de 1,4%, impulsionado pelas exportações do agronegócio e pela manutenção do mercado de trabalho em alta.

“O comércio é a mola propulsora da nossa economia e do desenvolvimento de Franca. Na semana do comerciante – o Dia do Comerciante é comemorado em 16 de julho - celebramos a força de quem empreende e transforma a cidade todos os dias”, afirma o presidente da Acif, Fernando Rached Jorge.

Os números apresentados pelo IE-Acif tiveram como fonte a Receita Federal e o Caged.