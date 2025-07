Data do McDia Feliz é divulgada em Franca; veja como contribuir

“Ser madrinha do McDia Feliz foi um dos legados que minha avó me deixou. É tão importante, quanta benfeitoria, quanta diferença é feita na vida de todos os pacientes e seus familiares. É uma causa nobre, justa e uma delícia, afinal de contas, é ajudar comendo um belo Big Mac!”, expressou Camila.

O evento reuniu pessoas engajadas com a causa, como os padrinhos da ação: o médico Ciro Botto, o jornalista Tiago Valentim, a colunista Camila Pizzo e o fisioterapeuta do Sesi Franca Basquete, Rogério Barbosa. Em seus discursos, todos demonstraram apoio e desejaram sucesso ao projeto.

A cerimônia de lançamento do McDia Feliz foi realizada na última sexta-feira, 11, no restaurante McDonald's Estação. Em 2025, o tema é Somos Heróis pela Vida, e a ação será realizada no dia 23 de agosto. Em Franca , o Hospital do Câncer será a instituição beneficiada com a arrecadação.

Ciro reforçou a parceria de sucesso do hospital com o McDonald's. "O McDia Feliz já é esperado na cidade, sucesso atrás de sucesso, cada ano é melhor do que o outro, e temos certeza de que este ano teremos o mesmo resultado”, disse o doutor Ciro.

A campanha

O McDia Feliz apoiará projetos de combate ao câncer infantojuvenil, incluindo a revitalização da Pediatria Oncológica do Hospital do Câncer para criar um ambiente mais acolhedor para as crianças em tratamento.

Outro projeto beneficiado, Diagnosticar para Curar, tem como objetivo reduzir o tempo entre os primeiros sintomas e o diagnóstico do câncer em crianças e adolescentes. Para isso, investe na capacitação de profissionais da atenção básica, além de estudantes e residentes de medicina e enfermagem, visando a identificação precoce da doença e o aumento das chances de cura e qualidade de vida dos pacientes.