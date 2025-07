Francana anuncia o retorno da atacante Bruno Henrique

A Francana anunciou nesta segunda-feira, 14, o retorno do atacante Bruno Henrique, de 32 anos, para o restante da Copa Paulista. O jogador foi um dos principais jogadores da Veterana no acesso para a Série A3 do Campeonato Paulista em 2024.

Naquele ano, pela Série A4, Bruno, que é natural de Franca, anotou 6 gols com a camisa da Veterana. O atacante estava jogando no futebol do Vietnã (Phrae United FC) e já realizará coletivo com a equipe nesta segunda-feira à noite, no "Lanchão".

A Veterana ainda não venceu na competição e anotou apenas dois gols até agora na disputa, após quatro rodadas.