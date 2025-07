Cidadania Itinerante chega à região de Franca com serviços grátis

Entre os atendimentos disponíveis estão orientações jurídicas com a Defensoria Pública, atendimentos do Procon, encaminhamento para programas da própria Secretaria de Justiça e Cidadania, orientação migratória (com apoio da Organização Internacional para as Migrações), além do recebimento de denúncias de discriminação étnico-racial, religiosa ou por orientação sexual e identidade de gênero.

O atendimento será feito por ordem de chegada, com distribuição de 100 senhas por dia — sempre encerrando o atendimento uma hora antes do horário final previsto.

Confira as datas, horários e locais: