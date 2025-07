Agressora afirma ser sobrinha de Elize Matsunaga e é desmentida

Uma jovem foi presa em flagrante na madrugada desse domingo, 13, no residencial Bernardino Pucci em Franca, após descumprir uma medida protetiva e agredir sua ex-companheira. Durante a confusão, ela afirmou ser sobrinha de Elize Matsunaga, a mulher condenada por matar e esquartejar o marido em um caso que ganhou repercussão nacional. A alegação, no entanto, foi desmentida pela defesa de Elize.

Segundo testemunhas, a agressora invadiu o local mesmo com ordem judicial que a impedia de se aproximar da vítima. Durante a agressão, ela teria ameaçado que faria com a ex o mesmo que a suposta tia havia feito com o marido.

A Polícia Militar foi acionada por amigos da vítima, que tentavam conter a agressão. A jovem foi presa em flagrante e conduzida à CPJ (Central de Polícia Judiciária).