Parada do Orgulho LGBT+ acontece em Franca neste domingo

A 13ª edição da Parada do Orgulho LGBT+ acontecerá neste domingo, 20, a partir das 12h, na avenida Doutor Flávio Rocha, no "sambódromo", ao lado do Parque de Exposições "Fernando Costa", em Franca.

Neste ano, o evento tem como tema central a sustentabilidade, com o slogan: "Franca Sustentável – Juntos plantamos o futuro que queremos".

Gratuita e aberta ao público, a Parada sugere a doação de 1 kg de alimento não perecível ou 1 kg de ração para pets. As arrecadações serão destinadas a famílias em situação de vulnerabilidade social e a ONGs (Organizações Não Governamentais) e protetores independentes que atuam no resgate de animais de rua.