Homem é preso na região por atear fogo em área de vegetação

Na madrugada de domingo, 13, a Polícia Militar prendeu em flagrante um homem acusado de provocar um incêndio criminoso em um terreno localizado na rua Goiás, em São Joaquim da Barra. A ação rápida dos agentes da 4ª Companhia do 15º BPM/I (Batalhão de Polícia Militar do Interior) evitou que o fogo atingisse casas e a rede elétrica da região.

Os policiais estavam em patrulhamento quando foram acionados pelo Copom (Centro de Operações da Polícia Militar) para verificar a presença de um indivíduo em atitude suspeita. Ao chegarem ao local, flagraram o homem ateando fogo na vegetação do terreno. Ao perceber a aproximação da viatura, o suspeito tentou se livrar do isqueiro, jogando o objeto entre as chamas.

Com o incêndio já se alastrando, os policiais contaram com o apoio de moradores da vizinhança para controlar as chamas. Utilizando baldes e mangueiras, conseguiram evitar que o fogo atingisse residências próximas e causasse maiores prejuízos.