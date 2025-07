Pipas causam transtornos e risco de acidentes no Jardim Cambuí

Moradores do Jardim Cambuí, na zona norte de Franca, dizem que estão enfrentando sérios transtornos todos os fins de semana devido à prática perigosa e desordenada de soltar pipas na região. Em denúncia feita ao GCN/Sampi, uma moradora relata a rotina de incômodo e insegurança vivida por famílias da rua Antônio Jacinto Crispim e arredores.

“Ficamos sem luz, eles batem nos portões, sobem em muros e mexem nos fios. É um perigo constante, parece que só Deus protege para não acontecer um acidente”, relata.

Segundo a moradora, a movimentação começa por volta das 14h, aos sábados e domingos, e segue até as 19h. As áreas mais afetadas ficam próximas à creche do bairro, descendo até o campinho e ruas adjacentes. Além das pipas, há reclamações de motociclistas fazendo algazarra no local.