Incêndio atinge área verde na Vila São Sebastião, em Franca

Um incêndio atingiu uma área verde localizada no final da rua João Araújo de Malheiros, na Vila São Sebastião, em Franca, na noite desse domingo, 13. As chamas começaram por volta das 19h e se espalharam rapidamente, causando preocupação entre os moradores da região.

Segundo relatos de testemunhas, o fogo consumiu parte da vegetação do terreno e produziu muita fumaça, o que dificultou a visibilidade e gerou desconforto respiratório em algumas moradores próximos. Não houve registro de feridos.

Vizinhos acionaram o Corpo de Bombeiros, que chegou ao local para conter as chamas e evitar que o fogo se alastrasse para áreas residenciais. Ainda não há informações oficiais sobre as causas do incêndio, mas suspeita-se que o fogo possa ter sido provocado por ação humana, seja de forma intencional ou por descarte irregular de materiais inflamáveis.