Carro é arrombado e carteira furtada durante missa

Um representante comercial de 60 anos teve o vidro de seu carro estourado e a carteira furtada na noite deste domingo, 13, no Jardim Francano, em Franca. O crime aconteceu enquanto a vítima participava de uma missa na igreja do bairro.

De acordo com o boletim de ocorrência, o homem havia estacionado seu veículo, um Honda CR-V EXL, na rua Renato Réis Bueno, por volta das 19h, a poucos metros da igreja. Após cerca de uma hora de celebração, ele retornou ao local e se deparou com o vidro dianteiro direito do carro completamente estilhaçado.

Assustado, ele abriu o veículo e percebeu que sua carteira havia sido levada. No interior, estavam documentos pessoais e cartões de crédito.