Última semana do projeto de férias 'Família no Parque', em Franca

Aproveitando o recesso escolar, a Secretaria de Esporte e Cultura de Franca, em parceria com a Associação Educacional e Ecológica Amigos do Rio Canoas, está promovendo o projeto “Família no Parque – Férias”, que oferece uma programação gratuita de lazer e recreação no Parque dos Trabalhadores até o dia 19 de julho.

As atividades são voltadas para crianças e suas famílias, com o objetivo de incentivar o convívio familiar e garantir opções de entretenimento acessíveis durante as férias escolares. O projeto começou no último dia 7 e acontece às segundas, quartas e sextas-feiras, a partir das 15h30, e aos sábados, das 9h30 às 11h e das 15h30 às 17h.

A programação inclui gincanas, brincadeiras, atividades recreativas e ginástica funcional infantil, sempre com acompanhamento de monitores especializados. Além disso, estão previstas trilhas infantis nos dias 15 e 17 de julho, às 8h, com participação condicionada à presença de um responsável legal.