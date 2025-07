Cursos gratuitos da Escola da Beleza abrem inscrições nesta terça

O Fussol (Fundo Social de Solidariedade) de Franca anunciou a abertura de inscrições para novos cursos gratuitos da Escola da Beleza. As capacitações são voltadas para quem deseja atuar na área da beleza e começam no dia 18 de agosto, sendo realizadas na sede do Fussol, localizada na rua Major Mendonça, 1. 659, Vila Santo Antônio.

As vagas disponíveis são para os cursos de Penteado, Auxiliar de Cabeleireiro Feminino e Especialização em Cabelos Crespos e Cacheados. As aulas ocorrerão às segundas, terças e quartas-feiras, nos períodos da manhã, tarde e noite, dependendo do curso.

As inscrições serão abertas nesta terça-feira, dia 15 de julho, a partir das 10 horas, pelo site da Prefeitura de Franca, no link da Escola Profissionalizante, basta clicar aqui. A participação é gratuita, e os candidatos devem ter mais de 18 anos.